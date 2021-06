Da Nuxe a Estée Lauder | passando per l' iconico Chanel N°5

Leggi su iodonna

(Di domenica 27 giugno 2021) Il 2021 vede diverse “candeline beauty” spegnersi per festeggiare importanti anniversari e traguardi, di maison di bellezza, o anche solo di prodotti diventate piccole icone. Non senza dimenticare i successi di realtà in veloce e nuova crescita. Eccoli tutti, in un piccolo beauty memo. Leggi anche ›N°5, Marion Cotillard (e altre cinque voci) festeggiano i 100 anni del celebre profumo ›N°5 compie cento anni: storia di un mito senza tempo ...