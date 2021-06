Belgio-Portogallo, De Bruyne va ko: al suo posto entra Mertens (Di domenica 27 giugno 2021) Si ferma Kevin De Bruyne. Il trequartista del Manchester City e della Nazionale belga è uscito al 48? nella sfida degli ottavi di finale di Euro 2020 contro il Portogallo. Il motivo è un contrasto avuto in precedenza con Palhinha. Il tecnico del Belgio Martinez, ha preferito quindi non rischiare e chiamato subito la sostituzione. Al suo posto è entrato l’attaccante del Napoli Dries Mertens. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 27 giugno 2021) Si ferma Kevin De. Il trequartista del Manchester City e della Nazionale belga è uscito al 48? nella sfida degli ottavi di finale di Euro 2020 contro il. Il motivo è un contrasto avuto in precedenza con Palhinha. Il tecnico delMartinez, ha preferito quindi non rischiare e chiamato subito la sostituzione. Al suoto l’attaccante del Napoli Dries. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

