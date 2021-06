Autostrade, cashback per disagi al via da fine luglio 2021 tramite rimborso (Di domenica 27 giugno 2021) Anche Autostrade per l’Italia si prepara a varare il proprio servizio di cashback, che sarà operativo dalla fine del prossimo mese di luglio 2021. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato Roberto Tomasi, entrando nel merito dell’iniziativa e offrendo alcune informazioni relative al funzionamento del programma. A livello pratico, si tratterà di un sistema in grado di garantire a coloro che percorrono le tratte dei rimborsi automatici. Quest’ultimi saranno legati alla tratta effettivamente percorsa e ai disagi incontrati durante il viaggio per via dei cantieri e degli interventi di ... Leggi su notizieora (Di domenica 27 giugno 2021) Ancheper l’Italia si prepara a varare il proprio servizio di, che sarà operativo dalladel prossimo mese di. Ad annunciarlo è l’amministratore delegato Roberto Tomasi, entrando nel merito dell’iniziativa e offrendo alcune informazioni relative al funzionamento del programma. A livello pratico, si tratterà di un sistema in grado di garantire a coloro che percorrono le tratte dei rimborsi automatici. Quest’ultimi saranno legati alla tratta effettivamente percorsa e aiincontrati durante il viaggio per via dei cantieri e degli interventi di ...

