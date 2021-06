Anche Atalanta e Inter su Sepe: Genoa defilato, il Napoli osserva (Di domenica 27 giugno 2021) Era stato accostato Anche al Napoli, a cui avrebbe fatto comodo per una questione di regolamenti sulle liste, ma Luigi Sepe sta valutando altre opzioni in Serie A. C'è chi gli garantirebbe il posto da titolare e chi invece lo prenderebbe da dodicesimo. Su di lui era forte il Genoa, che, però, ha successivamente virato con fermezza su Vicario del Cagliari. Lo monitora Anche l'Inter, alla ricerca di un vice Sepe. I nerazzurri guardano Anche in casa Verona, dove gioca Silvestri. Nelle ultime ore si registra però l'avanzata dell'Atalanta. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 giugno 2021) Era stato accostatoal, a cui avrebbe fatto comodo per una questione di regolamenti sulle liste, ma Luigista valutando altre opzioni in Serie A. C'è chi gli garantirebbe il posto da titolare e chi invece lo prenderebbe da dodicesimo. Su di lui era forte il, che, però, ha successivamente virato con fermezza su Vicario del Cagliari. Lo monitoral', alla ricerca di un vice. I nerazzurri guardanoin casa Verona, dove gioca Silvestri. Nelle ultime ore si registra però l'avanzata dell'. ...

