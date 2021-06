Var | sofferenza e gioia ai supplementari | Chiesa-Pessina | la dedicono i cambi E ora i quarti

(Di sabato 26 giugno 2021) L'Italia è aidi finale di Euro 2020, dove attende la vincente della super sfida tra Belgio e Portogallo. Ma gli azzurri hanno scoperto cosa significa soffrire in una partita a eliminazione diretta: la notizia migliore è la squadra di Roberto Mancini ha saputo reagire ai momenti più difficili, forse sorpresa da un'Austria messa benissimo in campo e con tanta gamba per pressare incessantemente sulla ricezione di palla. L'Italia nel primo tempo ha fatto la partita, tirato dodici volte ma con scarsa pericolosità, fatta eccezione per una gran conclusione dalla distanza di Immobile che si è infranta sul palo. Nella ripresa l'Austria ha preso coraggio, gli azzurri ...

Dopo un primo quarto d'ora diper effetto delle sortite di Bale, pian piano sono i ... e per il 4 - 0 di Braithwaite con il gol prima annullato e poi concesso dal, nel mezzo l'espulsione ...... per la Repubblica Ceca rischia di essere un secondo tempo di grande. (Aggiornamento di ...gomitata di Lovren in area croata e l'arbitro spagnolo Del Cerro Grande va a rivedere tutto al, ...Non è stata l’Italia scintillante e padrona del gioco vista nei gironi dell’Europeo, ma la Nazionale di Roberto Mancini è riuscita comunque a superare la coriacea Austria, con il risultato di 2-1 dopo ...WEMBLEY. Azzurri, che sofferenza! Si arriva ai supplementari ma lì si rivede l'Italia delle ultime partite, grazie a Chiesa e Pessina. Una partita sofferta, in particolare nel secondo tempo: prima il ...