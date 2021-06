"Live in Firenze", tutti i temi sul tavolo. Parlano Letta, Brunetta, Orlando (Di sabato 26 giugno 2021) "Le sfide del presente": è dal Salone de' Cinquecento di palazzo Vecchio che Skytg24 ha deciso di affrontare l'Italia post Covid e la sua ripartenza. Una due giorni zeppa di ospiti. Letta Il ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 giugno 2021) "Le sfide del presente": è dal Salone de' Cinquecento di palazzo Vecchio che Skytg24 ha deciso di affrontare l'Italia post Covid e la sua ripartenza. Una due giorni zeppa di ospiti.Il ...

SkyTG24 : Live In Firenze, Enrico Letta: “Siamo per Draghi premier fino al 2023” - SkyTG24 : “I numeri di #Adecco dicono che 55mila risorse lavorano nel Paese, la metà di queste sono assunte a tempo indetermi… - SkyTG24 : “Ci aspetta un #boomeconomico: in due anni recuperiamo tutto il Pil” perso durante la crisi da Covid-19. Sono le st… - andreastoolbox : Live In Firenze, Garavaglia: Green pass ha fatto tornare gli stranieri | Sky TG24 - marinabrunelli1 : RT @angelinascanu: Buongiorno ?? Oggi alle 15,30 @matteorenzi sarà in diretta a Live in Firenze su @SkyTG24 -