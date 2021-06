Libia | vi spiego perché Draghi non raddoppia Scrive Arpino

Leggi su formiche

(Di sabato 26 giugno 2021) Le missioni internazionali sono sempre state circondate da un alone di mistero, che a volte alimenta a dismisura la fantasia dei geopolitici fai da te. Intendiamoci, qualche motivo per questa rincorsa annuale a al toto-missioni in effetti si può anche comprendere, se non giustificare. La procedura per la loro determinazione è lunga e farraginosa, l’argomento è tra quelli meno graditi dalla politica, in quanto prevede “spese per la Difesa” che invece sarebbe più popolare ridurre al minimo o, magari, azzerare. Pochi anni orsono qualche buontempone, infatti, ha portato come esempio da imitare la Costarica, dove si vive benissimo anche senza le Forze Armate. Ci sono i Vigili Urbani, pochi, ma ...