“L’hanno visto sotto casa mia, ho dovuto assumere un bodyguard” Problemi per Barbara D’Urso. Cosa le è successo (Di sabato 26 giugno 2021) La famosissima Barbara D’Urso finalmente smessi i panni da conduttrice sempre presente in tv può godersi il suo meritato riposo, ma non è tranquilla Barbara, per via di una questione che l’ha molto spaventata nel corso degli ultimi anni. La paura di Barbara Lo ha raccontato dopo l’udienza che si è svolta riguardante un vero stalker che la stava ossessionando da un po’ di tempo, Salvatore Fiorello, un 36enne che sostiene di essere il suo figlio adottivo. Questa sua ossessione per la D’Urso è nata nel 2017, dopo aver partecipato ad una sua trasmissione; da allora il suo comportamento è ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 26 giugno 2021) La famosissimafinalmente smessi i panni da conduttrice sempre presente in tv può godersi il suo meritato riposo, ma non è tranquilla, per via di una questione che l’ha molto spaventata nel corso degli ultimi anni. La paura diLo ha raccontato dopo l’udienza che si è svolta riguardante un vero stalker che la stava ossessionando da un po’ di tempo, Salvatore Fiorello, un 36enne che sostiene di essere il suo figlio adottivo. Questa sua ossessione per laè nata nel 2017, dopo aver partecipato ad una sua trasmissione; da allora il suo comportamento è ...

