La triste ammissione vaticana sulla Cina

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 giugno 2021) Per la prima volta in questo pontificato, la Santa Sede ha espresso pubblicamente “preoccupazione” per quanto sta accadendo a Hong Kong, tra giornali chiusi e pressione del governo cinese sempre più evidente. Non era scontato, anche perché mai dal Vaticano era stato detto alcunché nei mesi caldi delle rivolte, quando centinaia di giovani scendevano in piazza per difendere l’autonomia della città ex colonia britannica dalle mire di Pechino. Nel corso della conferenza stampa organizzata per presentare la Giornata di riflessione e di preghiera per il Libano (1° luglio), mons. Paul Richard Gallagher, rappresentante per i Rapporti con gli stati, rispondendo a una domanda ...