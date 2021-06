«Indossate la mascherina»: un autista di bus viene aggredito con le pietre da un gruppo di ragazzi no mask nel Torinese (Di sabato 26 giugno 2021) Un uomo di 57 anni, autista del bus di linea Cuorgné-Ivrea, è stato aggredito da una decina di ragazzi – forse tutti minorenni – che lo hanno accerchiato, picchiato e colpito in testa con una pietra prima di dileguarsi. La sua “colpa”? Aver detto loro di indossare la mascherina in rispetto delle misure imposte per il contenimento della pandemia del Coronavirus. mascherina che, tra l’altro, dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare all’aperto. Un “liberi tutti” che spaventa soprattutto i gestori dei locali. L’aggressione si è verificata nei pressi del deposito di Castellamonte dove ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021) Un uomo di 57 anni,del bus di linea Cuorgné-Ivrea, è statoda una decina di– forse tutti minorenni – che lo hanno accerchiato, picchiato e colpito in testa con una pietra prima di dileguarsi. La sua “colpa”? Aver detto loro di indossare lain rispetto delle misure imposte per il contenimento della pandemia del Coronavirus.che, tra l’altro, dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare all’aperto. Un “liberi tutti” che spaventa soprattutto i gestori dei locali. L’aggressione si è verificata nei pressi del deposito di Castellamonte dove ...

Advertising

CorriereTorino : «Indossate la mascherina»: calci, pugni e lancio di pietre contro l’autista del pullman - nicoplanner : Ma io non capisco. Ma cosa la indossate a fare la mascherina se poi state sempre col naso di fuori? Per capire eh… - XoXoFromTroy : Io non ho mica capito come fanno a capire che siete quelli di Twitter se indossate la mascherina... - LuigiF97101292 : RT @AntonioGrzt: 'Non viaggiate all'estero e indossate le mascherina al chiuso'. Così il primo ministro israeliano Naftali Bennett ai suoi… - TCanossa : @repubblica Mi raccomando, indossate la mascherina. -