Huawei ed AppGallery: diventare sviluppatori (Di sabato 26 giugno 2021) Huawei risponde alle esigenze di maggiore libertà nei pagamenti dei suoi utenti e lo fa su diversi piani. Il primo passo, mosso da quando esiste Huawei AppGallery, è identificare le applicazioni locali e globali più popolari, Italia compresa. Il secondo step è stato dare una mano alle innumerevoli realtà bancarie internazionali e locali, offrendo i suoi servizi nel suo marketplace. Con Huawei AppGallery, infatti in pochissimi giorni è possibile creare una app attraverso lo strumento Hms Core. Tra questi sono già attivi Intesa Sanpaolo Mobile, Mediolanum, Mobile Banking UniCredit, Ubi Banca, Hype e ...

Ultime Notizie dalla rete : Huawei AppGallery Come richiedere Green Pass Tutto qui! App Immuni Su richiesta, il Green Pass può essere ottenuto anche tramite l'app Immuni , che ti ricordo essere disponibile per Android (su Play Store e HUAWEI AppGallery ) e iOS/iPadOS . Se ...

Huawei Watch 3, arriva il primo aggiornamento di HarmonyOS 2.0! ... la compatibilità con nuove applicazioni all'interno di Huawei AppGallery e il rilevamento continuo della temperatura cutanea (prima questo avveniva ad intervalli regolari ma non si aveva a ...

AppGallery accoglie My HUAWEI, diverse app e alcuni giochi di successo TuttoAndroid.net Huawei AppsUP 2021, contest per sviluppatori HMS che mette in palio un montepremi di 1 milione di dollari Huawei attraverso questo concorso offre agli sviluppatori l'opportunità di ottenere riconoscimenti globali e vincere premi in denaro fino a 15.

Come Huawei risponde al cambiamento dei pagamenti digitali Le occasioni di acquisto si stanno moltiplicando grazie ai nuovi strumenti di pagamento digitale: Huawei risponde con un sistema di sicurezza e protezione a ciclo completo a partire proprio da AppGall ...

