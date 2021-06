Charlene di Monaco, la principessa operata per la seconda volta alla testa: ecco cosa è successo (Di sabato 26 giugno 2021) La principessa Charlene di Monaco è stata operata per la seconda volta alla testa, a causa delle complicazioni subentrate dopo il primo intervento a cui si era sottoposta il mese scorso per una grave infezione otorinolaringoiatrica. La moglie di Alberto di Monaco si trova in Sudafrica, suo Paese natale: è lì che ha contratto l’infezione ed è sempre lì che si trova adesso, impossibilitata a rientrare a Palazzo, a Montecarlo. Come ha fatto sapere il suo portavoce, infatti, la principessa ha “subito procedure multiple e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Ladiè stataper la, a causa delle complicazioni subentrate dopo il primo intervento a cui si era sottoposta il mese scorso per una grave infezione otorinolaringoiatrica. La moglie di Alberto disi trova in Sudafrica, suo Paese natale: è lì che ha contratto l’infezione ed è sempre lì che si trova adesso, impossibilitata a rientrare a Palazzo, a Montecarlo. Come ha fatto sapere il suo portavoce, infatti, laha “subito procedure multiple e ...

