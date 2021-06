WitcherCon | CD Projekt ribadisce che non saranno annunciati nuovi giochi – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 25 giugno 2021) CDha ribadito che nel corso dellanondella serie The Witcher, ma ci sarà tanto da vedere.. CDha ribadito che durante ilnondella serie. Lo ha scritto in bella vista sul sito ufficiale dell’evento, aggiornato nelle scorse ore. La speranza è che alcune delle aspettative che stanno smontate in rete vengano definitivamente smorzate, anche se sappiamo tutti che non sarà così e che molti ...

Alcune settimane fa è stato confermato che il 9 luglio si terrà il, un evento a tema The Witcher che presenterà tutte le novità legate sia al franchise ...di videogiochi CDRED , ......si terrà il, uno spazio virtuale in cui verranno condivisi tanti dettagli sulla seconda stagione della serie TV targata Netflix e alcune curiosità sui giochi pubblicati da CDRED .CD Projekt ha ribadito che nel corso della WitcherCon non saranno annunciati nuovi giochi della serie The Witcher, ma ci sarà tanto da vedere.. CD Projekt ha ribadito che durante il WitcherCon non ...Annunciata a sorpresa durante la sezione dedicata a The Witcher della Netflix Geeked Week, WitcherCon viene oggi preannunciata da uno speciale trailer.