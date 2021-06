Timida Italia e «il coraggio» di non inginocchiarsi

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 giugno 2021) La decisione è presa, ma non annunciata davanti alle telecamere. L’non si mette in ginocchio, almeno, non contro l’Austria, stasera a Wembley, nella sfida per un posto ai quarti di finale di Euro 2020. «Decideremo stavolta tutti assieme», ha spiegato il capitano dell’Leonardo Bonucci nella conferenza stampa precedente alla partita. La scelta è scontata. Gli azzurri, come gli austriaci, non hanno chiesto, come prevede il protocollo, l’autorizzazione all’Uefa. Anche se il capitano dell’Austria David Alaba poco prima ne … Continua L'articolo proviene da il manifesto.