Speranza | «La mascherina è essenziale | un obbligo portarla con sé» E su Euro 2020 | «Fino all’11 luglio abbiamo tempo per le verifiche»

(Di venerdì 25 giugno 2021) Il ministro della Salute Robertoè tornato a specificare le linee guida con cui bisogna intendere lo stop all’di indossare laall’aperto a partire da lunedì 28 giugno. «Mi faccia dare un messaggio molto chiaro – ha dettoai microfoni di Sky Tg24 – laè e resta uno strumento fondamentale; è sempre obbligatorio al chiuso indossarla e all’aperto permane l’di avere con sé, permane l’di indossarla all’aperto nei casi in cui c’è un rischio di assembramento o di non poter tenere il distanziamento». Il dispositivo di ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: ora anche Speranza dice: via la mascherina all'aperto dal 28 giugno? Nei giorni scorsi me ne hanno dette… - Agenzia_Ansa : Il ministro Speranza sottolinea: 'La mascherina resta ancora essenziale' #ANSA - rtl1025 : ++??++ Coronavirus, il ministro #Speranza conferma: “Stop alla #mascherina all’aperto dal prossimo #28giugno” - Cinzia77882275 : RT @Open_gol: «Io credo che se i numeri del Regno Unito continuano a crescere le parole di Draghi sono di buon senso», dice Speranza a prop… - sissiisissi2 : RT @Open_gol: «Io credo che se i numeri del Regno Unito continuano a crescere le parole di Draghi sono di buon senso», dice Speranza a prop… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza mascherina

...lunedì 28 giugno ' disponiamo la possibilità all'aperto di poter non indossare la, però questo dispositivo è e resta uno strumento fondamentale '. Lo dichiara il ministro Roberto,......Robertoè a Napoli e per cena ha fatto visita alla Pizzeria Mattozzi dove gli stata preparata una bella pizza col tricolore italiano. Foto di rito con tutti rigorosamente inSulla mascherina: “Anche all’aperto resta l’obbligo di portarla con sé e indossarla quando c’è rischio di assembramento” ...In una registrazione video all'udienza di condanna dell'ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, Gianna, la figlia di 7 anni di George Floyd, parla del rapporto che aveva con suo padre.