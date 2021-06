L' attacco di Letta | ' Sui diritti Salvini e Meloni stanno con Orban | noi con l' Europa'

(Di venerdì 25 giugno 2021) La vergognosa legge approvata dall'Ungheria sui contenuti Lgbt per i minorenni è lo spartiacque su cui si scontrano il Pd e la destra xenofoba e oscurantista di, che non è al governo ...

"Mi chiedo se buona parte di quelli che la commentano l'abbiano. La legge della quale si parla è scritta con toni che non condivido ma vieta la propaganda gender nelle scuole, fatta da ...... "Togliete l'ideologia dal ddl Zan e lo voto" "Sto aspettando da giorni la chiamata diche ha ... ad_dyn L'ex ministro dell'Interno alza poi i toni e passa all': "Se qualcuno va avanti a ...L'ex arbitro è intervenuto a Radio Punto Nuovo: 'Sui quotidiani, ormai, si leggono le medesime cose che possiamo leggere sui social'."Oggi il bivio è apparso in tutta la sua chiarezza. Da una parte i valori europei di tolleranza e libertà. Dall`altra Orban. Salvini e Meloni stanno con Orban. Noi con l`Europa" ...