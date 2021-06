Israele | il Gay Pride torna a Tel Aviv dopo l' inizio della pandemia

Advertising

Barbara68545184 : RT @LaStampa: Israele: sventato possibile attentato al Gay Pride di Tel Aviv - annamar69370830 : RT @LaStampa: Israele: sventato possibile attentato al Gay Pride di Tel Aviv - LaStampa : Israele: sventato possibile attentato al Gay Pride di Tel Aviv - messveneto : Israele: sventato possibile attentato al Gay Pride di Tel Aviv: Fermato un uomo in possesso di diverse armi. Il mov… - TV7Benevento : Israele: Gay pride Tel Aviv, sfilano in decine di migliaia, fermato uomo armato (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Israele Gay

Si tenuto oggi a Tel Aviv inilpride. Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla parata, in quello che diventato gi uno dei pi grandi raduni pubblici tenuti indall'inizio della pandemia di ......israeliani usino la mascherina anche all'aperto nel corso di eventi pubblici come ad esempio il...che le infezioni stanno aumentando in tutto il Paese anche se ha detto di "non credere che...Si è tenuto oggi a Tel Aviv in Israele il gay pride. Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla parata, in quello che è diventato già uno dei più grandi raduni pubblici tenuti in ...Era stato abolito il 15 giugno, ma ora Israele anticipa i tempi e dalle 12 di oggi (ora locale) reintroduce l'obbligo di mascherina al chiuso. Causa del provvedimento stabilito dal ministero della san ...