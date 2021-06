GTA 5 arriverà su PS5 e Xbox Series X S e una mod ray-tracing ci offre un assaggio della versione next-gen

Leggi su eurogamer

Una nuova mod di Grand Theft Auto 5 rende il titolo di Rockstar super realistico. Il canale YouTube Digital Dreams ha offerto ai fan di GTA un potenziale sguardo a quello che sarà l'aggiornamento ufficiale di nuova generazione che uscirà entro la fine dell'anno. Il video mostra GTA 5 in esecuzione in 8K su una Nvidia RTX 3090. Sono state applicate varie mod, come QuantV, che aggiorna la grafica dei giochi e GTA 5 Real Life Pack.