Finale Sonego-De Minaur in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Eastbourne 2021 (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzo Sonego sarà opposto ad Alex De Minaur, in occasione della Finale dell’Atp 250 di Eastbourne 2021. L’azzurro ha raggiunto l’ultimo atto del torneo dopo aver sconfitto in tre set Max Purcell, mentre l’australiano ha domato Soon-Woo Kwon in due parziali. Seconda sfida tra Sonego e De Minaur, dopo il confronto a Parigi-Bercy datato 2020, vinto dal nativo di Sydney. Nel frattempo, il torinese è maturato e può concretamente avere la meglio sull’avversario. La Finale andrà in scena sabato 26 giugno, non prima delle ore 15.30 italiane. La ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Lorenzosarà opposto ad Alex De, in occasione delladell’Atp 250 di. L’azzurro ha raggiunto l’ultimo atto del torneo dopo aver sconfitto in tre set Max Purcell, mentre l’australiano ha domato Soon-Woo Kwon in due parziali. Seconda sfida trae De, dopo il confronto a Parigi-Bercyto 2020, vinto dal nativo di Sydney. Nel frattempo, il torinese è maturato e può concretamente avere la meglio sull’avversario. Laandrà in scena sabato 26 giugno, non prima delle ore 15.30 italiane. La ...

Advertising

SuperTennisTv : Strepitoso Sonego! ?? Lorenzo supera l'australiano Purcell e vola in finale a Eastbourne! Seconda finale del 2021… - WeAreTennisITA : Finale ? Sonego vince con il tennista australiano Max Purcell, per 6-1 3-6 6-1, e si aggiudica il suo posto alla fi… - c_appendino : Fantastico Lorenzo Sonego, in finale sull'erba di Eastbourne! Torino è orgogliosa di te ???? - zazoomblog : Eastbourne Sonego batte Purcell e va in finale: erba sempre più azzurra - #Eastbourne #Sonego #batte #Purcell - basta_ely : RT @WeAreTennisITA: Finale ? Sonego vince con il tennista australiano Max Purcell, per 6-1 3-6 6-1, e si aggiudica il suo posto alla finale… -