(Di venerdì 25 giugno 2021) Le parole di Salvini, che si diceva pronto come tutto la Lega, a un compromesso per un testo condiviso del Ddl Zan vengono spazzate via dall'intervento di Massimiliano. Una dimostrazione di ...

paoloNPI : Fedriga getta la maschera sul ddl Zan: 'Non è da correggere, ma va rifatto' - globalistIT : -

outstream Lo ha detto il presidente Fvg e della Conferenza Regioni Massimiliano, intervenendo a margine di un incontro a Trieste: "Dobbiamo essere seri - ha insistito - fare un lavoro insieme.Nella consapevolezza che chidiscredito sulla città alla fine viene sempre e rigorosamente ... sono le parole del governatore Fvg Massimiliano. 'Uomo pacato nei modi ma forte nelle ...Le parole di Salvini, che si diceva pronto come tutto la Lega, a un compromesso per un testo condiviso del Ddl Zan vengono spazzate via dall’intervento di Massimiliano Fedriga. Una dimostrazione di co ...