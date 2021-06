Europei: Uefa, niente più birra in conferenza davanti ai giocatori musulmani (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - niente più bottiglie di birra davanti ai giocatori musulmani in conferenza stampa durante gli Europei di calcio. Lo hanno deciso l'Uefa dopo quanto accaduto con Paul Pogba. La notizia è stata riportata dal 'Telegraph'. Le squadre dovranno segnalare preventivamente se i giocatori e i dirigenti che parleranno in conferenza sono contrari ad avere dinnanzi una bottiglia di birra per motivi religiosi. Nei giorni scorsi la Uefa aveva avvertito le Federazioni che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) -più bottiglie diaiinstampa durante glidi calcio. Lo hanno deciso l'dopo quanto accaduto con Paul Pogba. La notizia è stata riportata dal 'Telegraph'. Le squadre dovranno segnalare preventivamente se ie i dirigenti che parleranno insono contrari ad avere dinnanzi una bottiglia diper motivi religiosi. Nei giorni scorsi laaveva avvertito le Federazioni che ...

