Draghi al consiglio Ue | ' Pandemia non è finita | serve riforma dell' Ema'

Advertising

RobertoBurioni : Non parlo mai di politica, ma faccio un'eccezione. Sono molto, molto, molto felice che in un momento così difficile… - raffaellapaita : 'Il cambio di passo del governo #Draghi è sotto gli occhi di tutti, dalle vaccinazioni al PNRR, dalle riforme alla… - Palazzo_Chigi : La replica del Presidente Draghi in seguito alla discussione generale sulle Comunicazioni in vista del Consiglio eu… - Radio1Rai : Consiglio UE #Draghi: “Occorre cooperare con la #Russia, attore importante sul fronte economico e politico, ma il d… - ImolaOggi : Consiglio europeo - Draghi accusa la Russia di attacchi cyber, spionaggio, disinformazione e mancato rispetto dei '… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi consiglio

'La pandemia non è finita, non se siamo ancora fuori, va ancora affrontata con determinazione, attenzione e vigilanza'. Lo dice il premier Marioin conferenza stampa dopo ilUe. 'Dobbiamo proseguire con i tamponi e il sequenziamento del virus, i vaccini Sputnik e quello cinese non sembrano essere validi', ha detto...E inevitabilmente tanti i temi affrontati nella conferenza stampa conclusiva del presidente delMario. A cominciare dal Covid. "La pandemia non è finita" "La pandemia non è finita, ...“La pandemia non è finita, non ne siamo fuori”. Il premier Mario Draghi si esprime così a Bruxelles. Il rischio è rappresentato in particolare dalla variante Delta. “Dobbiamo sequenziare di più. Bisog ...Il premier italiano Mario Draghi predica prudenza nei confronti del Covid . "La pandemia non è ancora finita, non ne siamo ...