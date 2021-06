Bennett sul nucleare: il neo Premier terrà testa all’Iran? (Di venerdì 25 giugno 2021) Bennett è pronto a collaborare sul nucleare iraniano. Sebbene in un discorso pubblico il leader di Yamina accenni al coinvolgimento di Israele nell’attacco a un impianto nei pressi di Teheran. In qualità di Premier, Bennett precisa che Israele si difenderà da qualunque minaccia. Mentre lavorerà con gli alleati per bloccare lo sviluppo militare del JCPOA, Leggi su periodicodaily (Di venerdì 25 giugno 2021)è pronto a collaborare suliraniano. Sebbene in un discorso pubblico il leader di Yamina accenni al coinvolgimento di Israele nell’attacco a un impianto nei pressi di Teheran. In qualità diprecisa che Israele si difenderà da qualunque minaccia. Mentre lavorerà con gli alleati per bloccare lo sviluppo militare del JCPOA,

