Aversa | estorsione sui cantieri | imprenditori aggrediti Due arresti I nomi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aversa estorsione

Il Meridiano News

... a carico di due soggetti, gravemente indiziati per i reati di " tentatacontinuata in ...da una più ampia attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di,......dihanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP nei confronti di un soggetto residente in Boscoreale indagato dei delitti di rapina ed...Le vittime delle minacce erano stati i titolari di due cantieri edili dislocati nei centri urbani di Aversa e Lusciano ...14:08:03 Nella mattinata odierna, presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Aversa, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza ...