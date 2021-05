Sudan, imprenditore veneziano in carcere da due mesi: “Mi accusano di frode, ma sono vittima di un intrigo internazionale” (Di lunedì 24 maggio 2021) Un imprenditore veneziano da due mesi è detenuto in un carcere del Sudan per un’accusa di frode inserita in un intrigo internazionale di cui si dice vittima. “Dormo per terra insieme ad altri detenuti. L’ambasciata e mio padre mi portano da mangiare una volta al giorno. Non ho mai visto un carcere prima, non mi era mai capitata una cosa del genere, ma quello in cui sono rinchiuso dall’1 aprile è tremendo. sono qui a causa di una persona che non ho mai incontrato e con cui non ho mai avuto nulla a che fare”. È questa la drammatica testimonianza del quarantaseienne Marco Zennaro, rimbalzata in Italia attraverso la famiglia. Si sono attivati i canali diplomatici della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) Unda dueè detenuto in undelper un’accusa diinserita in undi cui si dice. “Dormo per terra insieme ad altri detenuti. L’ambasciata e mio padre mi portano da mangiare una volta al giorno. Non ho mai visto unprima, non mi era mai capitata una cosa del genere, ma quello in cuirinchiuso dall’1 aprile è tremendo.qui a causa di una persona che non ho mai incontrato e con cui non ho mai avuto nulla a che fare”. È questa la drammatica testimonianza del quarantaseienne Marco Zennaro, rimbalzata in Italia attraverso la famiglia. Siattivati i canali diplomatici della ...

