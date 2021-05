Pioli trionfa | Pirlo esulta | Gattuso affonda Il Napoli è il flop più fragoroso della stagione Ringhio deve scusarsi

(Di lunedì 24 maggio 2021)ha concluso la sua avventura acon unterrificante. L’incredibile pareggio casalingo contro il Verona ha chiuso aldile porteChampions League. Un misero fallimento pernonostante un organico che gestito meglio avrebbe potuto competere per lo scudetto. A differenza di, già congedato a mezzo tweet dal Presidente Aurelio De Laurentiis, festeggia Andrea. Il colpo di reni finale ha parzialmente riscatto laJuventus che dopo nove anni consecutivi non ha vinto lo scudetto. Nellapiù disgraziata dell’ultimo decennio la Juventus porta a casa comunque la qualificazione alla Champions, la Coppa Italia e la ...

Advertising

peppeiannicelli : Niente scuse, niente alibi #Gattuso si deve scusare per il disastro fatto. Quale allenatore deve scegliere il Napo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli trionfa

OptiMagazine

Gattusosi suicida. Pirlo spera. A novanta minuti dal fischio finale tre squadre si contendono due posti per la Champions della prossima stagione. Un finale rocambolesco e meraviglioso frutto ...La squadra digioca molto contratta nel primo tempo e il portiere dei sardi, Cragno, deve ... Read More Sport Nadal batte Djokovic ea Roma per la decima volta 16 Maggio 2021 Rafael Nadal ...“Qualificazione meritata” ha detto il tecnico, che con l’impresa contro i nerazzurri corona un anno e mezzo ad alto livello nonostante ...Dopo il trionfo di Bergamo che ha sancito il ritorno in Champions League dopo 7 anni, i tifosi del Milan hanno esultato sui social network, scegliendo Franck Kessie come eroe della partita vinta contr ...