Whatsapp, un trucco per nascondere le chat indesiderate (Di domenica 23 maggio 2021) Whatsapp, ecco una nuova funzione che è entrata nella famosa applicazione di messaggistica, si tratta di un trucco molto utile per poter nascondere le chat indesiderate in modo definitivo. Whatsapp (Photo Getty Images)Whatsapp, la storica applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009, ci ha ormai abituati a frequenti aggiornamenti per cercare di migliorare sempre di più la sua funzionalità. A breve, si parla di poche settimane, arriverà un’ulteriore novità al suo interno; Anche se, a quanto pare, ad alcuni utenti è già arrivata. La modifica riguarda la sezione archivio che da molti utenti non è particolarmente utilizzata, anche se potrebbe risultare particolarmente utile. Addirittura, per più di un anno i programmatori hanno studiato e pensato un modo per ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021), ecco una nuova funzione che è entrata nella famosa applicazione di messaggistica, si tratta di unmolto utile per poterlein modo definitivo.(Photo Getty Images), la storica applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009, ci ha ormai abituati a frequenti aggiornamenti per cercare di migliorare sempre di più la sua funzionalità. A breve, si parla di poche settimane, arriverà un’ulteriore novità al suo interno; Anche se, a quanto pare, ad alcuni utenti è già arrivata. La modifica riguarda la sezione archivio che da molti utenti non è particolarmente utilizzata, anche se potrebbe risultare particolarmente utile. Addirittura, per più di un anno i programmatori hanno studiato e pensato un modo per ...

Advertising

infoitscienza : Il trucco WhatsApp perché nessun altro possa vedere le tue chat - infoitscienza : Whatsapp, scoperto un nuovo e pericoloso trucco - infoiteconomia : Il trucco per inviare file pesantissimi su WhatsApp, anche grandi come film - infoitscienza : WhatsApp, il nuovo trucco è ‘pericoloso’: utenti senza parole - tecnoandroidit : WhatsApp: il trucco sicuro e definitivo per resuscitare i messaggi eliminati - Funzione dopo funzione e aggiorname… -