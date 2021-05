Precoce ciclone subtropicale est delle Bermuda | Oceano Atlantico

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 23 maggio 2021) uragano Matthew colpisce HaitiLa tempestaAna si è formata sabato mattina 22 maggio a circa 175 miglia a nord-est, cominciando la stagione degli uragani sull’per il settimo anno consecutivo. Si prevede che “Ana” abbia vita breve e dovrebbe incontrare la sua fine mentre si sposta verso nord-est nell’settentrionale tra questo weekend e l’inizio della settimana. Infatti, il National Hurricane Center (CNH) degli Stati Uniti ha emanato un comunicato in cui affermava che la tempesta non rappresenta una minaccia per la terraferma e ha previsto inoltre che questa si dissolverà in pochi giorni. La mattina di sabato 22, l’uragano si trovava a 2.810 chilometri a nord-estcoste di Quintana Roo, ...