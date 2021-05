Precipita funivia con 8 persone a bordo Almeno 4 morti Soccorsi sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed èta una cabina della. A quanto si apprende, al momento ci sarebbero 4 vittime confermate e non si esclude che nell’incidente siano coinvolti anche bambini. È successo poco prima delle 13 di oggi. A quanto scrive Repubblica: “Non si sanno ancora le cause ma la cabina, arrivata in prossimità dell’ultimo pilone quindi in uno de punti più alti, è caduta”. E ancora: “Le squadre di soccorso stanno arrivando sul, al momento non sarebbe ancora stata individuata perché la zona sottostante è impervia. Impegnati nelle ricerche carabinieri e tecnici del soccorso alpino. Sono partite 2 elliambulanze del 118. Lache raggiunge quota 1491 metri è stata rimessa il 24 aprile dopo il lockdown. Compie n tragitto di 20 ...