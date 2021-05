Perché non si può fare richiesta del bonus vacanze 2021 via app IO a maggio (Di domenica 23 maggio 2021) Come mai non si visualizza la possibilità di richiedere il bonus vacanze 2021 via app IO, ossia attraverso lo strumento dedicato anche alla misura di sostegno rinnovata dal Governo Draghi? Gli italiani interessati al voucher per godersi giornate di riposo e relax ovunque nella nostra penisola si stanno chiedendo il Perché non riescono a fare domanda per l’incentivo: non siamo al cospetto di nessun errore di tipo tecnico, semmai di un limite ben preciso che è stato pure puntualmente spiegato in un precedente approfondimento. Possono usufruire del bonus vacanze 2021 coloro che non ne hanno fatto utilizzo nel corso dell’anno 2020. Il Governo Draghi ha sancito il prolungamento della scadenza del voucher anche per le prossime vacanze ... Leggi su optimagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Come mai non si visualizza la possibilità di richiedere ilvia app IO, ossia attraverso lo strumento dedicato anche alla misura di sostegno rinnovata dal Governo Draghi? Gli italiani interessati al voucher per godersi giornate di riposo e relax ovunque nella nostra penisola si stanno chiedendo ilnon riescono adomanda per l’incentivo: non siamo al cospetto di nessun errore di tipo tecnico, semmai di un limite ben preciso che è stato pure puntualmente spiegato in un precedente approfondimento. Possono usufruire delcoloro che non ne hanno fatto utilizzo nel corso dell’anno 2020. Il Governo Draghi ha sancito il prolungamento della scadenza del voucher anche per le prossime...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Il richiamo di Mattarella sulla giustizia E non è dunque un caso che evochi il loro impegno, pagato con la vita, come un esempio da recuperare. Perché quei due uomini - simbolo "avvertivano alta la responsabilità del ruolo e della dignità ...

Le alleanze politiche per far perdere i Maneskin ... perché in molti casi è lo specchio delle alleanze geopolitiche ed economiche tra i Paesi. E in ... Anche quest'anno San Marino non ha fatto completamente sponda al nostro Paese, così come non l'hanno ...

