Niente Napoli per Massimiliano Allegri, arriva l'annuncio di Sky (Di lunedì 24 maggio 2021) Massimiliano Allegri non allenerà il Napoli nella prossima stagione, lo dice Fabio Caressa di Sky. Durante Sky Calcio Club il giornalista è perentorio nel suo annuncio: "Max Allegri non andrà al Napoli". Nel pomeriggio si era diffusa la voce di un arrivo praticamente imminente da parte del tecnico toscano, confermata anche da Bruno Longhi. Secondo Sky, però, ci sono altri piani per il tecnico. Intanto Aurelio De Laurentiis ha annunciato la separazione con Gennaro Gattuso, a cui non sarà rinnovato il contratto, così come era stato ampiamente previsto. Caressa durante Sky Calcio Club commentando la notizia ha detto: "Allegri era stato indicato come sostituto di Gattuso, ma ci sentiamo di dire che non sarà così".

