Napoli, sarà Champions se… le possibili combinazioni (Di domenica 23 maggio 2021) Il Napoli vede il traguardo Champions molto vicino. Ecco tutte le combinazioni che portano i partenopei nella coppa Europea Il Napoli di Gattuso vede vicino l’obbiettivo qualificazione in Champions League. Oggi si deciderà il destino della squadra, che dovrà vedersela con Milan e Juventus per soli due posti nella coppa Europea. Ecco le combinazioni che qualificherebbero i partenopei. SE VINCE – Il Napoli va in Champions League e non deve guardare risultati di Milan e Juventus. SE PAREGGIA – Il Napoli è in svantaggio con il Milan negli scontri diretti, quindi i rossoneri dovrebbero contestualmente perdere contro l’Atalanta. Oppure la Juventus, un punto dietro, non vincere contro il Bologna. SE PERDE – Qui la speranza si assottiglia: il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ilvede il traguardomolto vicino. Ecco tutte leche portano i partenopei nella coppa Europea Ildi Gattuso vede vicino l’obbiettivo qualificazione inLeague. Oggi si deciderà il destino della squadra, che dovrà vedersela con Milan e Juventus per soli due posti nella coppa Europea. Ecco leche qualificherebbero i partenopei. SE VINCE – Ilva inLeague e non deve guardare risultati di Milan e Juventus. SE PAREGGIA – Ilè in svantaggio con il Milan negli scontri diretti, quindi i rossoneri dovrebbero contestualmente perdere contro l’Atalanta. Oppure la Juventus, un punto dietro, non vincere contro il Bologna. SE PERDE – Qui la speranza si assottiglia: il ...

Advertising

sscnapoli : ?? | #NapoliVerona sarà diretta dall’arbitro Chiffi di Padova. ?? - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: ADL, la solita scaramanzia: sarà al Maradona, ma guarderà Napoli-Verona in tv - tuttonapoli : ADL, la solita scaramanzia: sarà al Maradona, ma guarderà Napoli-Verona in tv - ema_lele_ : 'sicuramente sarà a Milano' 'No, guarda che sarà a Roma o Napoli' Torino con l'arena al coperto più grande d'Ital… - ilciccio67 : @BarbagobboB @anna_1951 Che sarà quello che farà andare in Champions il Napoli. -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sarà Comuni in difficoltà finanziarie, la fotografia nel dossier Csel/Adnkronos ...si era fatto ricorso e dalla salute dei conti dell'ente ma va da sé che il livello di tensione sarà ... In questa categoria, detta anche pre - dissesto, ci sono maxi amministrazioni come Napoli, Catania, ...

PROBABILI FORMAZIONI INTER UDINESE/ Quote, Darmian e Brozovic sono squalificati Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini PROBABILI FORMAZIONI ... che dovrebbe vedere Pereyra nei panni del trequartista alle spalle del centravanti, che sarà Okaka ...

Calciomercato Napoli: sarà rivoluzione nel reparto difensivo, tutti i nomi Calcio News 24 ...si era fatto ricorso e dalla salute dei conti dell'ente ma va da sé che il livello di tensione... In questa categoria, detta anche pre - dissesto, ci sono maxi amministrazioni come, Catania, ...Probabili formazioni Fiorentina/ Quote, pochi dubbi per Mister Iachini PROBABILI FORMAZIONI ... che dovrebbe vedere Pereyra nei panni del trequartista alle spalle del centravanti, cheOkaka ...