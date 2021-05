Mattino 5, Federica Panicucci in lacrime: la confessione dolorosa (Di domenica 23 maggio 2021) Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, questa mattina ha condiviso un post doloroso sul suo profilo Instagram. Commozione dei fan. Una giornata particolare quella di oggi. Federica Panicucci, conduttrice di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 maggio 2021), conduttrice di5, questa mattina ha condiviso un post doloroso sul suo profilo Instagram. Commozione dei fan. Una giornata particolare quella di oggi., conduttrice di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Continua il clamoroso boom di Federica Panicucci #Mattino5 seconda parte al 21%, sempre leader del mattino. #Ascoltitv htt… - federica_dL : Da oggi se sono in giro al mattino presto e mi perdo la solita rassegna stampa, so che posso contare su Morning del… - baldini70 : RT @MasterAb88: Continua il clamoroso boom di Federica Panicucci #Mattino5 seconda parte al 21%, sempre leader del mattino. #Ascoltitv htt… - federica_ngr : RT @sara_hl_: i miei neuroni alle 2:30 del mattino be like: #harrystyles -