Maneskin, Damiano respinge le accuse: «Ma quale cocaina… non uso le droghe». Ecco cosa è successo (Di domenica 23 maggio 2021) Maneskin, Damiano ha risposto in conferenza stampa alle polemiche per un video virale in cui sembrava che il cantante avesse sniffato cocaina. Un’ ombra fugace sulla vittoria dell’Italia all’Eurovision 2021 spazzata via, senza se e senza ma, dal frontman della band romana. «Damiano dei Maneskin sniffa in diretta», questa l’accusa tremenda che si è diffusa rapidamente su twitter a pochi minuti dalla proclamazione dei Maneskin vincitori dell’Eurovision 2021. ma andiamo con ordine. Durante lo spoglio dei dati i Maneskin erano quarti dopo il voto della giuria di qualità, solo grazie al televoto del pubblico superano a sorpresa Svizzera, Francia e Malta. Al momento della proclamazione, si vede Damiano che abbassa la testa verso il tavolo. Il video diventa subito virale e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 23 maggio 2021)ha risposto in conferenza stampa alle polemiche per un video virale in cui sembrava che il cantante avesse sniffato cocaina. Un’ ombra fugace sulla vittoria dell’Italia all’Eurovision 2021 spazzata via, senza se e senza ma, dal frontman della band romana. «deisniffa in diretta», questa l’accusa tremenda che si è diffusa rapidamente su twitter a pochi minuti dalla proclamazione deivincitori dell’Eurovision 2021. ma andiamo con ordine. Durante lo spoglio dei dati ierano quarti dopo il voto della giuria di qualità, solo grazie al televoto del pubblico superano a sorpresa Svizzera, Francia e Malta. Al momento della proclamazione, si vedeche abbassa la testa verso il tavolo. Il video diventa subito virale e ...

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - annapettinelli : E che ha fatto Damiano?? L'ha cantata con le parole che aveva dovuto togliere per la censura dell'Eurovision. Bello… - frafacchinetti : A quel demente francese di @ParisMatch che sostiene che Damiano dei #maneskin abbia assunto coca in TV dico "La vit…

