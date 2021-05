Inter-Udinese streaming | dove vedere la gara in diretta

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Milan/Juve, un posto per la Champions: le parole di Pirlo/Pioli - Inter : ??? | ULTIMA Definiti data e orario dell'ultima giornata di @SerieA #InterUdinese ?? - CiaCecy : RT @Inter: ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - T_UDINESE_MONDO : RT @Udinese_1896: Inter - Udinese, Becao intervistato da @DAZN_IT. Il centrale difensivo bianconero ha parlato nel prepartita ?? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Udinese

Commenta per primo Sono state ufficializzate le formazioni di(3 - 5 - 2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 8 Vecino, 12 Sensi, 5 Gagliardini, 15 Young; 99 Pinamonti, 10 Lautaro Martinez.(3 - 5 - 2):...è l'unica partita dell'ultimo turno a giocarsi alle 15, per dar modo all' di onorare la premiazione dello Scudetto appena vinto. Sarà consentito l'ingresso a un numero limitato di ...Inter-Udinese, la situazione disciplinare con i diffidati e gli squalificati per la partita della trentottesima giornata di Serie A.Direttamente dal proprio profilo Twitter ufficiale, l'Inter ha reso noto l'undici titolare scelto da Antonio Conte per sfidare l'Udinese.