Inter - Udinese; Sensi si infortuna | Europei a rischio

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - DAZN_IT : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Le… - Paolo_Bargiggia : A bordo campo di @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa… - AnfetaMilan : L’Inter sta facendo all’Udinese quello che l’Atalanta farà a noi - sportface2016 : #InterUdinese #calcio #SerieA #Dazn risponde al commento sessista di Paolo #Bargiggia: '#DilettaLeotta fa parte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Udinese

Commenta per primoDomenica 23/05 h 15 VOLPI ROSSI - PERROTTI IV: AMABILE VAR: BANTI AVAR: VIVENZI 25' - Giallo a Lautaro per un duro intervento in scivolata su Becao 53' - Corpo a corpo Hakimi - ...Europei a rischio per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'è stato sostituito al 39' del primo tempo della sfida contro l'a causa di un risentimento muscolare all'adduttore destro, come spiega il club. Un problema che mette a rischio la presenza ...Prosegue la Serie A con l'ultima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche la classifica.(ANSA) - MILANO, 23 MAG - "Il futuro di Conte? Io sono sempre ottimista, oggi vogliamo gustare questa giornata straordinaria. Poi da domani ci immergeremo nella nuova stagione cercando di ...