Formula 1, problemi alla Ferrari di Leclerc: niente GP di 'casa' per il monegasco (Di domenica 23 maggio 2021) Formula 1, Leclerc non ha preso parte al GP di Monaco per un problema alla sua Ferrari. Ancora una volta 'sfortunato' Charles. MONACO – Ancora una volta sfortunato Charles Leclerc nel GP di Monaco. Dopo aver conquistato la pole position, il monegasco non è riuscito a prendere parte al Gran Premio di 'casa' per l'incidente avuto durante le qualifiche. Le speranze di iniziare la gara dalla griglia sono svanite a circa mezz'ora dallo spegnimento dei semafori quando, durante il warm up, è dovuto tornare ai box per un problema al semiasse sinistro. RACE UPDATE:Charles will not start the race due to an issue with the left driveshaft which is impossible to fix in time for the start of the race. #MonacoGP— Scuderia Ferrari

