F1 | Lewis Hamilton | “Non il fine settimana che volevamo | dobbiamo fare in modo che non accada mai più”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021)è veramente deluso al termine del suo Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula Uno. Per il sette volte campione del mondo si è andato a chiudere undalle forti tinte grigie. Male in qualifica, non certo bene nemmeno oggi in gara. Settimo al via, settimo all’arrivo, nonostante i ritiri di Charles Leclerc e Valtteri Bottas. Come se non bastasse, poi, il Re Nero è stato “beffato” dalla Alpha Tauri di Pierre Gasly che lo ha preceduto al traguardo, una eventualità che, a quanto pare, l’inglese aveva ampiamente previsto assieme al suo team. “No, la scuderia non ha sottovalutato la monoposto di Faenza, ne avevamo già parlato nel briefing prima del via – spiega piccato ai microfoni di Sky Sport – Sapevamo che sarebbe potuto succedere, per cui dovevamo anche trovare ...