DIRETTA F1 | GP Montecarlo LIVE | podio Ferrari | 2° Sainz! Verstappen in vetta al Mondiale | Leclerc non partito

(Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO GP MONACO 2021CHARLESNON PARTE: PROBLEMA AD UN SEMIASSE NEL GIRO DI INSTALLAZIONE 16.51 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete ordine d’arrivo, cronaca, classifiche, dichiarazioni, analisi, approfondimenti, video, pagelle e tanto altro. Un saluto sportivo! 16.50 Lasi è trovata a proprio agio nelle curve lente di. Spiace per, ma Sainz ci ha messo una pezza. L’auspicio è che il rendimento possa migliorare anche su differenti tipologie di piste, anche se non bisogna illudersi. La speranza principale è che la Rossa torni a giocarsi veramente ildal 2022, quando verrà attuata una vera e propria rivoluzione ...

LECLERC IN POOOOLE POSITION? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima. Out #Bottas, #Hamilton nel gruppo. Numero spettacolare di #Vettel. Partito il GP di Monaco. Fermo al box Charles Leclerc. DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO. 3 "prime volte" sul podio di Monte Carlo

Possibile che nessuno se ne sia accorto da ieri pomeriggio che qualcosa non funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari a. Charles Leclerc non ...Possibile che nessuno se ne sia accorto da ieri pomeriggio che qualcosa non funzionasse? La tristezza sul volto di Leclerc è immensa e come non capirlo Shock Ferrari a. Charles Leclerc non ...Segui in diretta il GP di Monaco 2021. Ferrari e Red Bull al top, male le Mercedes. I valori visti nelle qualifiche si confermeranno in gara?Max Verstappen ha vinto il gp di F1 di Monaco. L'olandese della Red Bull ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris. Soltanto 7/o Lewis Hamilton con la Mercedes ...