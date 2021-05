Calcio | Zhang | ' è momento speciale | bello condividerlo con tifosi' **

(Di domenica 23 maggio 2021) Milano, 23 mag. (Adnkronos) - "E' un, per quello che abbiamo vissuto non solo quest'anno ma in tutti questi cinque anni ed è bellissimo poter condividere con i nostritutto questo e tutto quello che abbiamo ottenuto". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Stevena Dazn dal prato di San Siro per la festa scudetto dei nerazzurri. "Quando ho capito che l'Inter poteva vincere? Dal primo allenamento ho capito che potevamo vincere, poi c'è stata la partita con la Juventus ed ho visto la squadra cresciuta, una quadra che poteva davvero vincere lo scudetto", ha aggiunto. "Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e supportato in questi cinque anni all'interno di questa società. Avevamo l'obbiettivo di portare un trofeo importante e ce l'abbiamo fatta", ha ...

Applausi anche per lo staff tecnico di Conte, entrato per ultimo e omaggiato per primo da Steven, a bordo campo con tutta la dirigenza (tranne Oriali, che se la gode insieme ai suoi ragazzi). L'...Domani (a meno di sorprese) la "partita" più importante, quella trae Conte che presumibilmente farà chiarezza sul futuro del tecnico. Primo tempo ? Conte recupera per la panchina Barella, ...Intervista di Steven Zhang a Inter TV nel post partita di Inter-Udinese, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021.Conte celebra nel migliore dei modi lo Scudetto stravinto quest'anno e attende l'incontro chiarificatore con Steven Zhang in programma domani. Sette cambi di formazione per Antonio Conte rispetto al k ...