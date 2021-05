Tommaso Zorzi a Bologna in dolce compagnia (Di sabato 22 maggio 2021) Tommaso Zorzi paparazzato in dolce compagnia a pranzo a Bologna Ieri sera Tommaso Zorzi era presente alla 19esima puntata dell’Isola dei Famosi condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Oggi invece che era libero da impegni lavorativi è stato beccato in dolce compagnia a Bologna durante un pranzo L’immagine fornita dal web editor e content creator ilMenestrelloh, autorevole fonte del web che ha ricevuto la foto da una sua “meneloverina” non lascia dubbi ad immaginazioni perché Tommaso Zorzi era a pranzo con un altro Tommaso altrettanto conosciuto, lo Stanzani di Amici 20. Già nelle scorse settimane i due erano stati fotografati in quel di Milano mentre erano intenti a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 maggio 2021)paparazzato ina pranzo aIeri seraera presente alla 19esima puntata dell’Isola dei Famosi condotta dalla bravissima Ilary Blasi. Oggi invece che era libero da impegni lavorativi è stato beccato indurante un pranzo L’immagine fornita dal web editor e content creator ilMenestrelloh, autorevole fonte del web che ha ricevuto la foto da una sua “meneloverina” non lascia dubbi ad immaginazioni perchéera a pranzo con un altroaltrettanto conosciuto, lo Stanzani di Amici 20. Già nelle scorse settimane i due erano stati fotografati in quel di Milano mentre erano intenti a ...

Advertising

TvTalk_Rai : TOCCA A TE! Vota le novità tv di quest'anno scelte dai giornalisti. Ecco le nomination per 'Personaggio Rivelazione… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi vuole sapere la verità! #Isola #tommasozorzi - IsolaDeiFamosi : Tommy con i fantasminiii ahahah @ElettraLambo @tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi #elettralamborghini - roxy17835655 : RT @TvTalk_Rai: TOCCA A TE! Vota le novità tv di quest'anno scelte dai giornalisti. Ecco le nomination per 'Personaggio Rivelazione'. Scopr… - pescapazzeska : Mahmood in tendenza e non perché nominato da Tommaso Zorzi, incredibile #tzvip -