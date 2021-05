Sonia Bruganelli al veleno contro Barbara D’Urso “Non mi piace perchè …” (Di sabato 22 maggio 2021) Tra Paolo Bonolis e Barbara D’Urso non corre buon sangue e questo si sa da parecchio tempo anche se loro, a volte, postando delle foto che li ritraggono insieme provano a smentire. Barbara D’Urso quando termina la sua trasmissione pomeridiana, Pomeriggio 5 non passa mai la linea a Paolo Bonolis con Avanti un altro e questo è stato sottolineato dallo stesso Bonolis che in un’occasione, appena avuta la linea, in tono sarcastico, le disse: “Grazie Barbara per ricordare sempre che dopo di te ci siamo noi”. Paolo Bonolis e le sue frecciatine velenose a Barbara D’Urso Spesso Paolo Bonolis lancia delle frecciatine velenose alla volta di Barbara D’Urso e qualche giorno fa, durante la sua trasmissione ... Leggi su baritalianews (Di sabato 22 maggio 2021) Tra Paolo Bonolis enon corre buon sangue e questo si sa da parecchio tempo anche se loro, a volte, postando delle foto che li ritraggono insieme provano a smentire.quando termina la sua trasmissione pomeridiana, Pomeriggio 5 non passa mai la linea a Paolo Bonolis con Avanti un altro e questo è stato sottolineato dallo stesso Bonolis che in un’occasione, appena avuta la linea, in tono sarcastico, le disse: “Grazieper ricordare sempre che dopo di te ci siamo noi”. Paolo Bonolis e le sue frecciatinese aSpesso Paolo Bonolis lancia delle frecciatinese alla volta die qualche giorno fa, durante la sua trasmissione ...

fanpage : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, racconta il periodo difficile vissuto alla nascita della figlia Silvia - giovannafaraldo : Abdicare al ruolo di madre , rifiutare una maternità , “ho cercato tutta la vita il meglio , in quel momento non er… - SimonePiloni : La Fagnani ha rischiato di rimanerci nell’intervista con Sonia Bruganelli (bello il taglio nel montaggio), ma uno s… - Cinguetterai : Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, definisce con parole condivisibili la televisione di Barbara D’Urso… - francescafagnan : RT @antonellapipern: 'La tv che fa Bonolis è autoironica e salvifica, quella della D'Urso è un po' più superficiale. Non mi piace'. Sonia… -