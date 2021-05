Rai – La confessione di De Laurentiis a un amico: “Allegri mi costa un botto, ma meglio un grande allenatore e qualche giocatore meno” (Di sabato 22 maggio 2021) Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, rivelando un curioso retroscena su Allegri. “De Laurentiis avrebbe detto ad un amico: ‘Allegri mi costa un botto, ma meglio prendere un allenatore forte e qualche giocatore in meno“. Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma “Radio Goal”, rivelando un curioso retroscena su. “Deavrebbe detto ad un: ‘miun, maprendere unforte ein“.

Advertising

areanapoliit : RAI - Allegri, confessione ad un amico: 'Firmo la settimana prossima'. Accordo economico con ADL - infoitsport : RAI - Napoli, i giocatori già sanno che Gattuso andrà via. Confessione di Allegri ad alcuni amici di Pescara - areanapoliit : RAI - #Napoli, i giocatori già sanno che Gattuso andrà via. Confessione di Allegri ad alcuni amici di Pescara - infoitsport : RAI - Napoli, bloccato Spalletti. Allegri in stand-by, confessione di ADL ai suoi collaboratori - BenedictaBoccol : RT @Pinodemarco: ?@BenedictaBoccol ???????? La confessione - video - Rai Cinema -