Palermo | la rivincita dei ‘ripescati’ | da Saraniti e Floriano fino a Lancini | l’arma in più di Filippi

Il Palermo si prepara alla sfida di domenica pomeriggio contro l'Avellino.Avellino, Braglia: "E' un altro Palermo, ne avrei fatto a meno. Mi girerebbero le p**e se…"I rosanero affronteranno gli irpini nella gara valida per l'andata del primo turno dei playoff nazionali, match ostico che servirà portare a casa per potersi approcciare più serenamente alla gara di ritorno. A rendere reale il passaggio di ben due turni degli spareggi sono stati quelli che per buona parte del campionato erano considerati cosiddetti gregari. Uno dei protagonisti assoluti è senza alcun dubbio Andrea Saraniti che sia contro il Teramo che in casa della Juve Stabia ha dato il suo fondamentale apporto. Nella sfida contro gli abruzzesi ha fornito l'assist decisivo a Gregorio Luperini mentre in quel di Castellammare ha realizzato il gol del 2-0 che ha permesso ...

