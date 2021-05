Palermo-Avellino in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2020/2021 (Di sabato 22 maggio 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Palermo-Avellino, match valevole per gli ottavi di finale dei playoff nazionali del campionato di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 maggio alle ore 17:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming ad Eleven Sports. IL REGOLAMENTO GLI ACCOPPIAMENTI IL TABELLONE E I RISULTATI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) La, l’, latv edi, match valevole per gli ottavi di finale deinazionali del campionato di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 maggio alle ore 17:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre load Eleven Sports. IL REGOLAMENTO GLI ACCOPPIAMENTI IL TABELLONE E I RISULTATI SportFace.

