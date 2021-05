No vax: attacchi hacker ai sindaci di Viareggio e Carrara (Di sabato 22 maggio 2021) Sono stati vittime di attacchi no vax sui loro profili social i sindaci di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro e di Carrara, Francesco De Pasquale. Il profilo Facebook di Francesco De Pasquale, sindaco di Carrara, è stato vittima di un attacco hacker da parte dei no vax. Lo ha reso noto lo staff del primo cittadino, precisando che la possibilità di commentare i post pubblicati su questa pagina è temporaneamente limitata L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) Sono stati vittime dino vax sui loro profili social idi, Giorgio Del Ghingaro e di, Francesco De Pasquale. Il profilo Facebook di Francesco De Pasquale, sindaco di, è stato vittima di un attaccoda parte dei no vax. Lo ha reso noto lo staff del primo cittadino, precisando che la possibilità di commentare i post pubblicati su questa pagina è temporaneamente limitata L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : No vax: attacchi hacker ai sindaci di Viareggio e Carrara - ilovepisa : RT @TgrRaiToscana: Attacchi hacker no vax ai sindaci di Viareggio e Carrara - TGR Toscana - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Attacchi hacker no vax ai sindaci di Viareggio e Carrara - TGR Toscana - TgrRaiToscana : Attacchi hacker no vax ai sindaci di Viareggio e Carrara - TGR Toscana - rep_firenze : Covid, attacchi no vax ai profili Fb dei sindaci di Viareggio e Carrara: 'Usare Anna Frank per questi scopi fa rabb… -