Milano, 21enne narcotizzata con ansiolitici e stuprata da un manager. Non sarebbe l’unica vittima (Di sabato 22 maggio 2021) Milano, ha 21 anni la giovane studentessa universitaria stuprata da un manager di una casa farmaceutica. sarebbe questo l’esito di un’ indagine portata avanti dai carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte sotto il coordinamento del Dipartimento Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della procura di Milano e dal pm Alessia Menegazzo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. 21enne narcotizzata e stuprata da un manager a Milano Un vero e proprio incubo quello vissuto da una ragazza di 21 anni, studentessa, che il 28 marzo scorso ha denunciato un presunto stupro subito. Nel suo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021), ha 21 anni la giovane studentessa universitariada undi una casa farmaceutica.questo l’esito di un’ indagine portata avanti dai carabinieri della CompagniaPorta Monforte sotto il coordinamento del Dipartimento Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli della procura die dal pm Alessia Menegazzo. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate.da unUn vero e proprio incubo quello vissuto da una ragazza di 21 anni, studentessa, che il 28 marzo scorso ha denunciato un presunto stupro subito. Nel suo ...

repubblica : ?? Milano, imprenditore narcotizza e violenta studentessa 21enne durante colloquio di lavoro. Arrestato: non sarebbe… - magicaGrmente22 : Milano, manager narcotizza e abusa 21enne 'bocconiana': arrestato - italianelcuore3 : Milano, arresto choc: '21enne drogata, stuprata e fotografata'. Il 50enne finito in manette: un nome sconvolgente… - TruppenStrunz : Milano, arresto choc: '21enne drogata, stuprata e fotografata'. Il 50enne finito in manette: un nome sconvolgente.… - LucianoBonazzi : RT @CCoccarelli: Milano, arresto choc: '21enne drogata, stuprata e fotografata'. Il 50enne finito in manette: un nome sconvolgente. http… -