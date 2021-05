Mahmood a “Verissimo”: “Il Ddl Zan deve essere approvato per difendere le persone che non possono farlo da sole” (Di sabato 22 maggio 2021) Mahmood ospite nell’ultima puntata di “Verissimo” oggi pomeriggio su Canale 5 , a proposito dell’omotransfobia e all’approvazione del DDL Zan ha dichiarato: “Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Mahmood a Verissimo sul Ddl Zan E prosegue: “Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato…Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021)ospite nell’ultima puntata di “” oggi pomeriggio su Canale 5 , a proposito dell’omotransfobia e all’approvazione del DDL Zan ha dichiarato: “Questa leggeapprovata persoprattutto leche nonda. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società.sul Ddl Zan E prosegue: “Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro ocacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato…Sono stato fortunato perché sono cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero ...

