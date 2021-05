L’ex corteggiatore Giorgio Manetti attacca Gemma | La colpa è tutta sua

Leggi su kronic

(Di sabato 22 maggio 2021) A “Uomini e Donne” la ormai celebrericeve un nuovo attacco, ” Lei è lì negli studi da 12 anni…”. Vediamo i dettagli dell’accadutoGalgani, il noto ex cavaliere del programma “Uomini e Donne ” di Maria De Filippi ha abbandonato ormai lo studio da tempo ed i momenti di successo in televisione sembrano ormai conclusi. Oggi è felicemente fidanzato, lontano dai riflettori. Nonostante ciòcavaliere però non disdegna il mondo della tv, visto che vorrebbe fare L’Isola dei Famosi. Ma se rimane comunque attivo nel mondo del reality sembra però aver deciso che il suo viaggio all’interno del programma pomeridiano di Canale 5, sia definitivamente concluso. “Sono cosciente che questo programma mi ha dato tanta ...