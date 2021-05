Le previsioni di Mihajlovic e lo strano caso di Fourneau | Bisogna porsi alcune domande

Leggi su napolipiu

(Di sabato 22 maggio 2021) Cose dell’altro monte: direbbe Oscar Di Maio, noto comico napoletano. Qualche buontempone dell’informazione italica se l’è presa conche aveva predetto le designazioni arbitrali per Bologna – Juventus. Invece dile giustesull’arbitraggio di Massa in Coppa e sul repentino impiego ancora di Valeri per la Juventus, si attaccaper l’innocente previsione fatta ancor prima che Massa e Valeri ne combinassero di tutti i colori in Coppa Italia. Vuoi vedere che ora è colpa di Sinisae non degli arbitri designati da Rizzoli. Ma passiamo oltre. Per quanto combinato poi da Massa in Coppa Italia, il web già in anticipo aveva fatto sentire il suo dissenso per la designazione; alcuni siti e anche Napolipiu.com ne avevano riportato pure le gare dirette con la Juventus. E ...